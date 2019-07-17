Erbil'de silahlı saldırı: Türk diplomat şehit oldu

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatandaşı da öldü.

Erbil'deki saldırıya Türkiye'den ve dünyadan tepki yağıyor Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi. Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. Yerel medyaya konuşan saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi. Şehit edilen Türk diplomatın naaşının otopsi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edilmesine ilişkin, saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğü bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin Başkonsolosluk binası dışında bulunduğu sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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