Erdal Şenol dualarla

Yıllardır Denetim Kurulu üyemiz olarak görev yapan ve Nevşehir’deki Risale-i Nur ve neşriyat hizmetlerinde büyük emek ve gayretleri olan Yeni Asya gönüllüsü Erdal Şenol dün Hakkın rahmetine kavuştu.

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