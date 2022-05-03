Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşü için yeni bir proje hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katılan Erdoğan Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bu yana oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli'nin geri dönüş yaptığını bildirdi.

Türkiye'nin daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken, şimdi artık tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumuna geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, mart ayı ortasında yaptığı konuşmada ise "Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metot olarak çok iyi biliriz." demişti.

