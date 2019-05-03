Erdoğan: Daha çok yanacaksınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası programında yaptığı konuşmasında, Avrupa Birliği’ni (AB) ve Batı ülkelerini sert eleştirdi.

Türkiye’nin AB üyeliği sürecine ve sığınmacılara da değinen Erdoğan, "Hala kafalarında bir Türk baharı özlemi var, halbuki onların baharlarının girdiği her yer kara kışa dönmüştür." dedi. Erdoğan ayrıca "Türkiye'deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler önce kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne bir baksınlar. Daha çok yanacaksınız." diye konuştu.

İstanbul Kongre Merkezinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılara da değindi. Erdoğan, "Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur" ifadelerine yer verdi.

Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemlerine üstü kapalı gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti, "Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Buna rağmen hala Türkiye'deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler önce kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne bir baksınlar. Daha çok yanacaksınız."

Türkiye’nin AB üyeliği hakkında da açıklama yapan Erdoğan ayrıca, "Neymiş? Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için çok fazla büyükmüşüz. Yani şimdi bunlar böyle istiyor diye, bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi? Herhalde ben boşuna en az 3 çocuk demiyorum. Daha büyüyeceğiz. Ne kadar büyürsek bilesiniz ki o kadar güçlü olacağız." diyerek Avrupa’ya tepki gösterdi.

Türkiye’nin değiştiğini belirten Erdoğan Batı ülkelerine seslenerek, "Türkiye, artık her üflendiğinde her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir." diye konuştu.