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14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Erdoğan'dan S400 - Patriot açıklaması

14 Kasım 2019, Perşembe 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Patriot'u da alalım' dedik. Ama S400'ü de alacağız." dedi.

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S-400 ve F35 konusunun gündeme geldiği anımsatılarak bu konuda son durumun ne olduğu ve S-400'lerin aktive edilmemesinin gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de Erdoğan, "Bu fakiri biraz tanıyorsunuz. Milletimizi tanıyorsunuz. Dolayısıyla biz kendilerine çok açık söyledik, arkadaşlarımız da söyledi. Bizim şu anda Rusya ile de ikili ilişkilerimiz var. Bu ilişkimizi bozamayız. Ki bunun içinde stratejik ilişkimiz var. Nedir bu stratejik ilişki? Doğal gaz meselesi. Benim bizzat Sayın Trump'a da söylediğim gibi, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey muhatabı Pompeo'ya söyledi, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey muhatabına söyledi, İbrahim Bey muhatabına söyledi. Biz de etraflıca bir markaja alıyoruz. Bizim şimdi Türk Akımı'nı hesaba katmama şansımız var mı?" diye konuştu.

"Bizim çok yönlü bir savunma sistemini kurma anlayışımız var"

Erdoğan, "Hakkınızdır devam edin ama S-400'lerin üzerinden de traktörle geçin" gibi söylemlerde bulunulduğuna dikkati çekti. Böyle bir şeyi yapmanın mümkün olmadığını söylediklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim stratejik anlamda bu ürünlerle alakalı bu tür ilişkimizi bir kenara atamayız. Şu anda turizmde Rusya bütün ülkeleri geçti ve bu noktada bir numaralı ortağımız. Bize geçen yıl Rusya'dan 6,5 milyon turist geldi. Bu yıl belki daha da artacak. Diğer ürünlerde ciddi manada bizim ortağımız durumunda. Ticaret hacmimiz 30 milyar dolara doğru gidiyor. Geçen yıl 25 milyar doları yakalamıştık. Bu yıl daha ileri götürmeyi hedefliyoruz. Putin zaten bu konuda kararlı olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi böyle bir konumdayken bizim kalkıp S-400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Ama biz Partiot'u da alalım' dedik. Ama S-400'ü de alacağız. Çünkü bizim çok yönlü bir savunma sistemini kurma anlayışımız var. Silahlı Kuvvetler olarak kendi programımızı böyle belirledik. Yani elimizde o da olacak, o da olacak."

"İhtiyacımız var mı peki?" şeklindeki soru üzerine de Erdoğan, bunun Türkiye'yi daha güçlü kılacağını, düşmanı da muarızı da ürküteceğini, caydıracağını söyledi. 

Birisinin kendisine, "Rusya mı size düşman, ABD mi?" şeklinde soru yönelttiğini aktaran Erdoğan, "Yani bunlar bu şekilde siyasetçi. Böyle bir siyaset anlayışı olur mu? Ben de tabii burada sadece bir şey söyledim, 'Ben düşman oluşturmak istemiyorum' dedim. Amerika da Rusya da benim dostum olsun istiyorum." dedi.

Kendilerinin bu konuda gayret gösterdiğini ve adımları buna göre attığını ifade eden Erdoğan, "Tabii bu da onları biraz rahatsız ediyor. Bizim ağzımızdan illa öyle bir şey koparmak istiyorlar. Şu anda bir taraftan her şeyi kazan-kazan esasına göre bizim üzerimize bina edeceğini söyleyeceksin, bir taraftan da 'O mu düşman, ben mi düşman?' diye soracaksın. Böyle bir şey olamaz. Bu siyaset bitti artık. Öbür taraftan da petrol falan diyeceksin." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin petrolünde gözü olmadığını ama onların gözü olduğunu söylediğini anımsatan Erdoğan, "Mefhumu muhalifinden denir ya zaten orayı paylaşanlar paylaşmış. Kamışlı malum, Deyrizor malum. Bazen gülüyorlar, bazen farklı bir yere doğru savruluyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

Suriye'nin yeniden inşası için bu petrol gelirinin kullanılması teklif edilip edilemeyeceğine ilişkin soru üzerine de Erdoğan, "Benim şu anda hafıza kaydımda o var. Amerika'ya ve Rusya'ya gerekirse bizim onu teklif etmemiz lazım. Tabii bir de şu var, gerek Deyrizor'un gerekse Kamışlı'nın petrolünün kalitesi çok düşük. Oralarda kaliteli bir petrol yok. Tabii Deyrizor petrollerini daha çok PYD/YPG alıyor, rejime satıyor ve buradan mali noktadaki imkanlarını elde ediyor." açıklamasını yaptı.

AA

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