Erdoğan'dan talimat: 10 ülkenin büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini söyledi.

Erdoğan, "Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim." ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamasında, "Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." şeklinde konuştu. Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Euronews Türkçe

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