Erdoğan: Deprem paraları yerine gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gayretlerimiz sonucunda Afrika ülkeleri için Türkiye arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaştı."

Türkiye-Afrika ortaklık zirveleri ilişkilerimiz farklı bir boyut kazandırdı. THY İstanbul'dan 58 noktaya şu anda uçuş düzenliyor. Türkiye burslarıyla 4 bin 500 civarında Afrikalı öğrenciye eğitim imkanı sağlıyoruz. TİKA 28 program koordinasyon ofisi ile kıta genelinde Türk tipi kalkınma modelinin öncülüğünü yapıyor. Kardeşlerimizin toprağı olarak gördüğümüz Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız. İş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz. "

"24 Ocak Cuma akşamı Elazığ ve Malatya'da can kaybına yol açan 6.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ardından hastanelere başvuran 1607 vatandaşımıza geçmiş olsun diliyorum. "

"Ciddi yıkımlar ortaya çıktı. Deprem haberinin alınmasıyla birlikte 3 bakan arkadaşımı anında hemen Elazığ'a gönderdik. Ve sağ olsunlar gerek içişleri, gerek sağlık, gerek çevre bakanım anında orya ulaşarak; o günden bu güne bu çalışmalara katıldılar ve terk etmediler. Dün içişleri Bakanım Ankara'da yapılan Mili Güvenlik Kurulu toplantısı için geldi ve tekrar Elazığ'a döndü. Malum son salgın hastalıkla ilgili olarak dün akşam geç vakitte Ankara’ya geldi, ve buradaki çalışamazlar bizzat kendisi yapması gereken müdahaleler için burada. Ama milletvekili arkadaşlarımız orada. Yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşlarımız da oradalar. Hep birlikte süreci takip ediyor. Devletimiz tüm kurumları ve görevlileriyle vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. 7 bin 171 personel ve 661 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Şu anada kadar bölgede AFAD tarafından 25 bina yakın çadır ve 50 bin battaniye ulaştırıldı. Kızılay tarafından da bölgeye 2.500 çadır, 15 bine yakın yatak, 42 binin üzerinde battaniye, her biri 5’er bin kapasiteli sahra hastane ve mutfağı gönderilmiştir. "

"Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete karşı müdahale faaliyetini bu depremde yürütmüştür."

Erdoğan'dan muhalefetin, "Deprem vergileri nereye harcandı" sorusuna yanıt

"Biz bunları yaparken bunu insani vicdani ve üstlendiğimiz görev sebebiyle yaptık.Fakat haberi yok. Sorun Van depreminden haberin var mı diye? İnanın yoktur. Biz yaklaşık eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız diye utanmadan soruyor. Bu paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara ciddi harcamalar yaparak buraları ayağa kaldırdık. Edremit diye bir ilçe var, sorun bilmez. Burayı biz adeta denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik. İpekyol'u bilmez, Erciş öyle, sıfırdan inşa ettik. Van'ın genelini bilmez. Suyu yoktu suyu Van'ın. Devlet Su İşleri'ni seferber ilan ettik. Bu belediyenin göreviydi ama terör örgütleriyle el ele olan bu belediye halkını susuz bıraktı.

Bugünkü Bingöl'ü biz inşa ettik. Simav'a da anında müdahale ila bugünkü Simav'ı inşa ettik. Beklemedik, bir yerden bir şeyler gelecek diye beklemedik. Biz bekleseydik yolda kalırdık. Ama biz hemen milli bütçemizden gerekli adımları attık. Bay Kemal sen neredesin ya? Sen kiminle cirit attığının farkında değildin. Bu işi de öğrenemeyeceksin. Onlar ne yaparlarsa yapsın biz vazifemizi iyi biliyoruz."