Erdoğan'ın eski danışmanından çarpıcı açıklamalar

Erdoğan'ın eski danışmanı Kemal Öztürk, "Bugün çok bağımsız ve çok özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, ben istemeden ertesi günün gazete manşetini bana gönderiyordu, uygun mudur diye soruyordu öyle yayınlıyordu" dedi.

AKP yayını Yeni Şafak‘ta yazarken YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal ettiği kararını eleştirdiği yazısı sonrası gazeteden ayrılan ve eskiden Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü olan Kemal Öztürk’ten ilginç bir iddia geldi.

Gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube kanalına konuk olan Öztürk, AA’da görevde olduğu döneme ilişkin, “bugün çok bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız ben istemeden ertesi gün gazete manşetini bana gönderiyordu, öyle yayınlıyordu” dedi.

Bir dönem AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını da yapmış olan Öztürk, “Basın danışmanlığım çok baskın değildi. Suyun akışını değiştirecek kadar müdahale etmiyordum. Çünkü benden önce bunlarla ilgili çok sıkı sorunlar yaşandığı için daha yumuşak bir basın danışmanlığı süreci geçirilmesini daha uygun gördüm.” derken “Ama şunu söyleyeyim. Bugün çok bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız ben istemeden ertesi gün gazete manşetini bana gönderiyordu, ‘Uygun mudur?’ diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu. Bugün aktifler ve muhalifler. Kötü bir şey yaptım. Bunları saklasaydım keşke ama bu devlet işi. Ben devlet adına orada çalışan birisiyim. İsimleri verip ifşa etmeyi doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.