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19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Erdoğan iptal etti, TOBB geri gelsin dedi

19 Nisan 2021, Pazartesi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid 19 salgını zirvedeyken iptal ettiği Kısa Çalışma Ödeneği’nin geri getirilmesini istiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid 19 salgını zirvedeyken iptal ettiği Kısa Çalışma Ödeneği’nin geri getirilmesini istiyor. AKP’ye yakınlıkları ile tanınan isimlerin salgın sürecinde getirilen ve bu ay sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin geri getirilmesini istediğini belirten Yetkinreport.com yazarı Murat Yetkin konuyla ilgili bir dizi soru yöneltti. Yetkin, “TOBB da Erdoğan hükümetine muhalefete başladı” başlıklı yazısının bir bölümünde şunları yazdı: “Cumhurbaşkanı, artık TOBB da açıkça istedi diye kararından döner, KÇÖ uygulamasını geri getirir mi? Şimdi diyebilirsiniz ki, Erdoğan ekonominin dış manipülasyona bağladığı döviz kuru dışında- iyi olduğunu söylüyor. Diyebilirsiniz ki 24 Nisan’da Kanal İstanbul’un temelini atacak olan Cumhurbaşkanı, elbette işsizliği daha da artıracak, üretimi düşürecek sorunlara duyarsız kalamaz.”

TESK ve ATO da uyarıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) peş peşe iktidara yaptığı çağrılar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın gündemindeydi. Toprak, “İktidarın her yaptığını alkışlayan bu örgütler, şimdi Cumhurbaşkanına mektup yazıp bıçağın kemiğe dayandığını söylüyor. Cumhurbaşkanı bu uyarılara kulak vermeli, hayal pazarlamaktan vazgeçmelidir” dedi. ATO Başkanının ‘Üyelerimiz ödemelerini yapmak istiyor, ama aylardır kapalı işletmeler, açıldıktan sonra doğru düzgün para kazanamadan salgın artınca tekrar kapandı. Tükendiler, bittiler’ dediğini anlatan CHP’li Toprak, şu görüşleri paylaştı:  “Elektronik iletişim çağında TESK, derdini anlatabilmek için Cumhurbaşkanına mektup yazmak zorunda kalıyorsa, o iktidarın milletle arasına koyduğu mesafenin uçuruma dönüştüğü, halkın sorunlarına ilgisiz ve tepeden bakan tavrı apaçık ortadadır.”

Etiketler: Erdoğan, iptal, TOBB
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