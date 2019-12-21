Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesi haftaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız.

Ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son iki aylık yüzde 6,2'yi aştı

"3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi.