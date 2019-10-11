Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Stoltenberg Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

Jens Stoltenberg, Türk yetkililerle görüşmesini kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde "Türkiye, zor bir bölgenin sınırlarında bulunuyor. NATO ittifakından hiçbir üye, Türkiye kadar Orta Doğu'dan şiddet ve istikrarsızlığa maruz kalmadı, Türkiye kadar Suriye'den gelen mülteciye ev sahipliği yapmak zorunda da kalmadı." diyen Stoltenberg, "Müttefiklerimiz arasında YPG konusunda fikir birliği yok" ifadesini kullandı.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri, "Harekatla ilgili kendi endişelerimi de paylaştım. Gerilimin artırılmaması, daha fazla istikrarsızlığa sebep olunmaması ve insanların daha fazla acı çekmemesi gerektiğini hatırlattım." şeklinde konuştu.