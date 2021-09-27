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28 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Erdoğan, parkta yatan gençlerin öğrenci olmadığını iddia etti

27 Eylül 2021, Pazartesi 20:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gündemin ön sıralarında olan yurt meselesi ile ilgili konuşarak parklarda yatanların eylemlerinin 'Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu olduğunu ve bu kişilerin gerçekte öğrenci olmadığını ileri sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.

- Son zamanlarda bazı park bahçe ve buralardaki bankaların üzerinde yatanlar, şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olay neyse bunun bir başka versiyonudur.

- Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 82 binn olan yatak kapasitesini de 719 bine biz çıkardık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 bin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerin hizmetindedir.

- Kamuya ait olan yurt sayıları İngiltere'de 550 bin, Fransa'da 365 bin, Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin ve İspanya'da 91 bin seviyesindedir.

- Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesi ile bu konuda açık ara birincidir. Bugün 81 ilimizin tamamında güzelim binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.

- 245 ilçemizde ve KKTC'de yurtlarımız vardır. Bu yıl yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir.

- Odalarımızda en fazla 3 yatak vardır. Yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 430 bin kişi bu yurtlara yerleştirilmiştir.

- Yangın ve sel bölgelerinden ve belli şartları taşıyan öğrencilerimize yurtlarda öncelik verilmiş, kredileri de burslara dönüştürülmüştür. Biz şu an yaklaşık 1,5 milyon öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal bunlardan haberin var mı?

- Yurtlarımızın kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Hali hazırda yapımı devam eden yurtlarımız da 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

- Eskiden CHP'nin dönemlerinde 30-40 kişilik ranza koğuş tipi yerlerde yatan -biz oralardan geldik- böyle yurtlarımız vardı. Şimdi ise 3-4 kişilik otel standardında odalara dönüştürdük. Buralarda kalan öğrencilerimize biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı. Biz bunu 650 liraya çıkardık ayrıca aylık 570 TL de beslenme yardımı yapıyoruz. Yılın 12 ayı boyunca 1,5 milyon öğrenciye lisans için 650 TL, Yüksek Lisans için 1300 TL ve Doktora için 1950 TL burs veya kredi veriyoruz.

- Bu ülkenin gençlerinin diledikleri seviyeye kadar eğitim görmelerini sağlayacak alt yapıyı biz kurduk. Varsın birileri sadece yalan ile kendini göstermeye çalışsın biz eserlerle milletimizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz.

Euronews Türkçe

Etiketler: Erdoğan, park, öğrenci
Okunma Sayısı: 343
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  • Osman Yıldırım

    27.9.2021 22:28:01

    Bu adam işine gelmeyen herşeye bir düşman bulup kendi kusur ve hatasını hiç kabul etmiyor. Ve taraftarları da bunu gerçek zannedip aynı iddiaları dillendirmekteler. Bir günde kendi hatasını kabul etse....

  • Toygar

    27.9.2021 20:50:39

    Yazını hepsine bakmayacağım artık ama sadece şunları dile getirmek lazım: "..Bu yıl yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir." Niçin acaba diye sorgulamak lazım. "Odalarımızda en fazla 3 yatak vardır." ifadelerine de gülüyorum. Benim kızımın odası 4 kişilik ve odalar en az 4 kişilik yurtlarda. Böyle biline.

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