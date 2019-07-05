"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle ilgisi olabilir

05 Temmuz 2019, Cuma 16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'daki patlama ile ilgili olarak 'Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Suriyeli üç kişi... Aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış." dedi. 

Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Reyhanlı'da otomobildeki patlamaya ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriyeli üç kişi... Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Onu da zannediyorum şöyle kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Yani şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde şöyle birkaç saat içerisinde Bakanlığımız da bununla ilgili daha detay bilgi verecektir."

Yeni parti iddiaları

Partiden bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığı olduğu iddialarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Ona benzer haberleri biz de sizlerden duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de biliyorsunuz çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bunda sonra bir başkaları yine aynı şekilde ayrıldılar, onlar da yine tarih oldu. Daha sonra bir başkası, o da tarih oldu." 

Türkiye-Rusya-İran zirvesi

Ağustos'ta Türkiye, İran ve Rusya arasında üçlü bir zirve düzenleneceğine ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin soru üzerine de Erdoğan, ağustos sonu veya eylül başında böyle bir toplantının söz konusu olduğunu kaydetti.

Gerçekleştirilecek zirvede başta İdlib olmak üzere bu konularda bu etapta neler yapılabileceği gibi konuları görüşme imkanının olacağını ifade eden Erdoğan, şu anda İdlib'le ilgili özellikle Rusya ve Türkiye olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

Erdoğan, bunun dışında Amerika'nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında onlarla da ilişkilerin dışişleri bakanları arasında yürütüldüğünü dile getirdi.

AA

Etiketler: Hatay, Reyhanlı, Erdoğan, parti, Suriye
Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO Rusya'yı uyardı

    Kremlin Sözcüsü: S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor

    Yargıtay Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin müebbet hapis kararını bozdu

    Haziranda tüketici fiyatları arttı: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1971 lira oldu

    Erbaş: Cinsiyetsizliğe davet eden çabalar bütün bir neslin felaketini hazırlar

    Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle ilgisi olabilir

    'Müslüman ülkeler Kur'an’a uyarsa Batılılar gibi gelişebilir'

    NATO'dan Rusya'ya uyarı: INF Antlaşması'nın yükümlülükleri yerine getirilmeli

    Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı askerlerin geçişi sırasında infilak etti

    KHK ile ihraç edilen avukatlara mesleğe dönüş yolu açıldı

    İran'dan İngiltere'ye 'tankerinize el koyarız' tehdidi

    Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

    Başbağlar Katliamının acıları hâla taze

    Suriye için Astana formatında yeni bir zirve yapılması planlanıyor

    GAP ile birlikte 710 milyar kilovat saat enerji üretimi yapıldı

    Reyhanlı'da otomobil patladı: 3 ölü

    Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

    Yıl başından bu yana hava yoluyla 94 milyon yolcu taşındı

    İdlib'de muhalifler Esad rejimine direniyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorumlu parlamenter sistem mi, darbeler mi?
    Genel

    Öcalan’ı TRT’ye çıkarırsanız böyle olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Enflasyon oyunu
    Genel

    Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap: Boş çuval gibi devrilecek
    Genel

    KHK ile ihraç edilen avukatlara mesleğe dönüş yolu açıldı
    Genel

    Demokratik parlamenter sisteme geçilmeli
    Genel

    Üyeler hukukçu değil, kararların temyizi yok
    Genel

    AB’ye destek artıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân modern teknolojiden bahseder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.