Erdoğan, Şinzo Abe için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin saldırı sonucu ölmesi sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: ''Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.''

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