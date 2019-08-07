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7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Erişim engelleri kalksın

07 Ağustos 2019, Çarşamba 19:25
İHD ve TİHV’den yapılan açıklamada erişim engellerinin derhal kaldırılması gerektiğinin altı çizilerek, “Bu tür uygulamalar doğrudan ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne yönelik baskı, saldırı ve sansür anlamına gelmektedir” denildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin Jandarma Genel Komutanlığı’nın yazısı üzerine tek bir kararla bianet ile birlikte 136 internet adresine erişim engeli kararı vermesi üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) bir açıklama yayınladı.

Erişim engeli kararının derhal kaldırılması gerektiği söylenen açıklamada, “Bu tür uygulamalar doğrudan ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne yönelik baskı, saldırı ve sansür anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Sulh ceza hâkimliklerinin, ifade özgürlüğünü ihlâl eden pratiklerine yenileri ekleniyor. 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi acımasızca ifade özgürlüğü hakkını ihlal eden idari ve yargısal pratiklere kaynaklık ediyor. İfade Özgürlüğü Derneğinin 2018 yılı Engelli Web Raporuna göre, Türkiye’de 245 binden fazla web sitesi ve 150 binden fazla URL adresi erişime engelli durumda. En son Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yazısı üzerine tek bir kararla 136 internet adresine erişim engeli kararı verdi. Bianet’in tüm içeriğine yönelik erişim engeli kararı verilmiş durumda. Bu tür uygulamalar doğrudan ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne yönelik baskı, saldırı ve sansür anlamına gelmektedir. Halkın haber alma özgürlüğünün ve basının habere erişim hakkının tanınmaması, engellenmesi anlamına gelmektedir.”

İfade ve basın hürriyetine saygı gösterilmeli 

Bianet’in haberine göre, yargının insan haklarını koruması gerektiği belirtilen açıklamada, “Yargı, ulusal ve ulusal üstü insan hakları hukukta güvence altına alınmış hak ve özgürlüklere saygı göstermeli ve yasaklayıcı, kısıtlayıcı kararlar yerine, insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu olmalıdır. Kamu otoritelerinin bu tür insan hakları ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine yönelik uygulamaları ve/veya istemleri karşısında (örneğin jandarma komutanlığının isteği karşısında) insan haklarını koruyucu pratikler sergilemelidir. Yargı, kararlarıyla hukukun üstünlüğü ilkesini yaşama geçirir. İnsan haklarının hukuk yoluyla en etkili koruyucusu olmak durumundadır. Ancak bir çırpıda 136 internet sitesinin erişim yasağı ile karşılaşması, bizzat yargı kararıyla ifade ve iletişim (basın) özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına gelir ve demokrasi ile bağdaşmaz. Bu tür kararlar demokrasiye aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. Bianet ve internet siteleri üzerindeki erişim engeli kaldırılmalıdır. İfade ve basın özgürlüğüne saygı gösterilmelidir” denildi.

Etiketler: internet, erişim
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