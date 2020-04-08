Ermenek, Zübeyir Gündüzalp’i yâd etti

Ermenek İlim ve Kültür Vakfı Zübeyir Gündüzalp’ın vefat yıl dönümü için her yıl düzenlediği mevlidi bu yıl koronavirüs tedbirler kapsamında gerçekleştiremese de bilboardlarla yad etti.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ‘kâinata değişmem’ dediği talebesi merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey için her sene, memleketi olan Ermenek’te, Ermenek İlim ve Kültür Vakfı tarafından mevlid düzenlenmektedir. Hem Ermenek halkı tarafından hem de bütün Türkiye’nin birçok ilinden gelen kardeşlerimizin katılımıyla, uhuvvet ve muhabbetle düzenlenen mevlid bu sene malûm sebepler neticesinde gerçekleştirilemedi.

Alınan tedbirler kapsamında, mevlid gerçekleştirilemeyecek olsa da Ermenek ve civar ilçelerde Zübeyir Gündüzalp’ın vefatının sene-i devriyesini tahattur edebilmek için bilboardlar hazırlandı. Ermenek’in dört bir yanı Zübeyir Ağabeyin fotoğrafları ile donatıldı. Zübeyir Ağabey, Zübeyir Ağabeyin kıymettar kardeşi merhum Haydar Gündüzalp ve birkaç ay önce vefat eden Ermenek Yeni Asya temsilcisi Haydar Açıkbaş Ağabey için hatimler yapıldı, duâlar edildi.

“Biz yine birbirimizle beraberiz”

Üstadın mümtaz talebesi Zübeyir Ağabeyin sözlerini tekrar hatırlayalım: “Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa bizi yüksek Üstâd Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar. Zira biz Kur’ân’a hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Ahiret hakikatine inandığımız için, mânevî olan bu bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadet-i ebedîye makarrında toplanacaklardır.” Bizler de bu musîbetin ülkemizden temizlenmesini Allah’tan niyaz ediyor, uhuvvete ve şahs-ı maneviye kuvvet veren programlarımızın ve mevlidlerimizin kaldığı yerden daha da şevklenerek devam etmesi için duâlar ediyoruz.

Haber: Hayrunnisa Açıkbaş