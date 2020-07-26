Ermenistan’ı, Rusya mı tahrik etti?

Ermenistan ile Azerbaycan neden savaşın eşiğine geldi? Gelişmeler Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkiler? Bunun Suriye ve Libya’daki yansımaları neler olabilir?

Bütün dünyanın dikkatlerini Kafkaslar’a çeviren son çatışmaların ardından, dünya başşehirlerinde bu sorulara cevap aranıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı’nda kritik görevlerde bulunmuş olan, emekli büyükelçi Uluç Özülker, Ermenistan üzerinde Rusya’nın büyük etkisinin sürdüğü, son çatışmaların da Moskova’nın teşvik etmesiyle yaşandığı görüşünde. DW’deki habere göre Özülker, çatışmaların Dağlık Karabağ’da değil de kuzeyde, Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak enerji ve ulaştırma hatlarının geçmekte olduğu Tovuz bölgesinde yaşanmasının dikkat çekici olduğunu vurgularken, “Türkiye’nin Rusya tarafından bu şekilde ikaz edilmek istendiğini düşünüyorum” dedi. Güney Kafkasya’daki gerilimlerin Suriye ve özellikle son aylarda Libya’da devam eden güç mücadelesinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyleyen Özülker, Ankara ile Moskova’nın menfaatlerinin birçok yerde çatıştığını, bazı yerlerde ise çakıştığını, ancak tarafların bugüne kadar diyaloğu sürdürebildiğini söyledi.

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