Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: Ülkede ne hukuk kuralı bıraktılar ne de ahlak

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AKP yönetimine birtakım eleştirilerde bulundu. Kılıç, "Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat' diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar" dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Rekabet Derneği tarafından düzenlenen 'Adil Rekabete Katkı' ödül törenine katıldı. Kılıç, burada kürsüye çıkarak gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu. Kamu İhale Kanunu'nun yürürlüğe girdiğinden bu yana 186 kez değiştirildiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu: “Bir kanun niye bu kadar değiştirilir? Pozitif hukuk kuralını kaldırıyorsunuz ki öbür tarafa, ahlaki tarafı terk ediyorsunuz. Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat' diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar. Dolayısıyla ne bir rekabet, ne bir şey söz konusu olamayacaktır. Biz bu ahlaki daha doğrusu insanların subjektif alanına bırakılan işleri sıfıra indirmediğimiz sürece, bu ülkede rahat edemeyeceğiz.”

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