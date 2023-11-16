"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ev satışları düştü

16 Kasım 2023, Perşembe 18:10
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 gerileyerek 93 bin 761’e indi.

Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti. Ekimde konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu. Ekim ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8.7 azaldı. Eylül ayında da satışlar ağustosa göre yüzde 9.5 düşüş yaşamıştı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 29 bin 230 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 297 bin 827 oldu. 

AA

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı da yıktı

    Ev satışları düştü

    Batı medyası İsrail’in ekmeğine yağ sürdü

    Joe Biden’a ateşkes çağrısı

    Güvenlik Konseyi nihayet: Çatışmalara derhal ara verilsin

    İsrail’i eleştirenler susturulamaz

    Düzce’de Kudüs programı iptal edildi

    ABD kamuoyunda İsraile'e destek azalıyor

    İtalya muhalefeti: İsrail'e silah yardımı hemen askıya alınsın

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Gazze'de her saatte 5 çocuk katledildi

    'Filistin'in işgali kamuoyu baskısıyla çözülebilir'

    Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar "Tıp bilimine giriş" dersinde anlatılacak

    İsrail 50 Filistinliyi daha katletti - Soykırımın 41. gününde saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

    Ekim ayının konut satış istatistikleri açıklandı

    Yine İsrail'i savundu

    'Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, hükümetinin günleri sayılı'

    İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

    Gazze'de dünyanın seyrettiği katliam artarak devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak
    Ahmet BATTAL

    Sarı öküz meseli ve yargı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Said Nursî düşmanlığı
    Süleyman KÖSMENE

    “Sessiz olun, çıkarınız elden gider!”
    Mikail YAPRAK

    “Gözünü toprak doyursun”
    Ali FERŞADOĞLU

    Aldatmanın sebepleri ne?
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı esas tut ve yalnız rıza-i İlâhîyi düşün
    Sebahattin YAŞAR

    Dindar İsevîlerle Filistin için dua ettik - Her programın bir hikâyesi var - 2
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalsın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.