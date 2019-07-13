Eygi'nin kedi vasiyetini İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Aydın Gülan yerine getirdi

Dün vefat eden gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi'nin "vefatımdan sonra kedime sahip çıkın" vasiyetini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Aydın Gülan yerine getirdi.

Dün kaldırıldığı hastanede vefat eden Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, 4 Temmuz'da yayınlanan köşe yazısında kedisiyle ilgili vasiyetini yazmıştı.

"Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Öldüğünde cesedini beyaz bir beze sarıp temiz bir yere gömsün. Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok sevgi ister" diye yazan Eygi şunları söylemişti: "Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum."

Kedisine hukuk profesörü sahip çıktı

Eygi'nin vefatının ardından özellikle bu vasiyet çok konuşuldu. Bir çok kişi Eygi'nin vasiyetini yerine getirmek için yakınlarıyla iletişim kurdu. Usta gazetecinin vasiyetini ise yakın arkadaşlarından biri yerine getirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Aydın Gülan'ın, Eygi'nin kedisine sahip çıkarak evine götürdüğü öğrenildi.

Fatih Camii'ne defnedilmek istemedi

Eygi'nin cenazesi bugün Zeytinburnu'ndaki Merkezefendi haziresine defnedilecek.

Cenaze için Fatih Camii haziresinin de gündeme geldiği ve yetkililerin de bu seçeneğe sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak Eygi'nin iki arkadaşı, gazetecinin Fatih Camii'ne defnedilmek istemediğini söylediğini aktarınca bu seçenekten vazgeçildi. Eygi vefat etmeden önce, ya Merkezefendi haziresine ya da annesinin mezarına defnedilmek istediğini ifade etmişti.