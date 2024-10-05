Eygi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Ayşenur Ezgi Eygi’nin 6 Eylül’de Filistin’in Nablus kentindeki Beita beldesinde İsrail işgaline karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerinde İsrail savunma kuvvetleri mensubu keskin nişancı bir asker tarafından başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

Filistin adli makamlarından gönderilen ve Eygi’nin öldürülmesinde emri veren, ateş açan şüphelilerin tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı dosyanın tercüme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında “insanlığa karşı suç işleme” başlığı altında “kasten öldürme” suçundan açılan soruşturmada, Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi’nin “müşteki” sıfatıyla verdiği ifade dosyaya girdi. Mehmet Suat Eygi ifadesinde, kızının İsrail’in yaptığı insan hakları ihlallerini dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla gözlemlerini paylaşmak için bölgeye gittiğini belirtti. AA

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