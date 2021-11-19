EYT’ye olumlu sinyal yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücrette beklenen artışla ilgili açıklamalar yaptı.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir” dedi. Kurtulmuş EYT düzenlemesiyle ilgili ise olumlu sinyal vermeyerek, “Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi” diye konuştu. Haber Merkezi

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