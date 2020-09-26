Fahrettin Altun: AB'den yaptırım beklemiyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "AB yaptırımlarını beklemiyoruz. Böyle bir adım uluslararası ilişkiler tarihinde en irrasyonel adım olur" dedi.

CNN Türk televizyonuna konuk olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki tutumunu ilişkin açıklama yapan Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin pozisyonu ortada. Bu yönüyle Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif verdiği mesaj çok açık ve net. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den başlar. Güçlü bir Avrupa-Türkiye ilişkileri Türkiye için olduğu kadar Avrupa ülkeleri için de kazanımdır. Türkiye’nin geldiği nokta, konum kazandığı imkanlar itibarıyla Avrupa için bir şanstır" dedi.

"AB'den Türkiye'ye yönelik yaptırım olur mu?" sorusuna yanıt veren Altun, "AB yaptırımlarını beklemiyoruz. Böyle bir adım uluslararası ilişkiler tarihinde en irrasyonel adım olur" ifadesini kullandı.