Fahrettin Altun'dan sosyal medya açıklaması

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya alanında kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Altun, bazı sosyal medya platformalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasına "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var." ifadesiyle başlayan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla ve yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini vurguladı.

Bazı sosyal medya platformlarının vatandaşların haklarını gasbettiğini bildiren Fahrettin Altun, söz konusu sosyal medya platformlarının cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası ve hakaret gibi kanunların suç saydığı konularda vatandaşların haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmadığını kaydetti.

Bu platformların, tüm uyarılara rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil ettiğini, Türkiye'de kontrolsüz şekilde kazanç elde ettiğini ve hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet gösterdiğini anımsatan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurguladığını aktardı.

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın, uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattığını bildirdi.