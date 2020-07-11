"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fethin Sembolü resmen cami... Ayasofya'ya hakkı teslim edildi

11 Temmuz 2020, Cumartesi 00:01
HALK KARARI BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILADI

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın statüsünün müze olarak değiştirildiği 1934 Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi. Danıştay'ın tarihî kararıyla 86 yıllık utanç sona ererken, Ayasofya yeniden cami kimliğine kavuştu. Müze esaretinden kurtulan Ayasofya Camii halkta da büyük sevinç meydana getirdi. Binlerce kişi, bayraklarla Ayasofya Camii önüne giderek dua etti.

AYASOFYA FATİH SULTAN MEHMET HAN VAKFI’NIN

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu ve bunun değiştirilemeyeceği kaydedilerek, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu'nun iptal edildiği bildirildi.

ERDOĞAN: AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILACAK

Danıştay’ın kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından “Hayırlı olsun” başlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini duyurdu.

***

Ayasofya artık resmen cami

Ayasofya’ya hakkı teslim edildi

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın statüsünün müze olarak değiştirildiği 1934 Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya’nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu. Ayasofya’nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi. Ayasofya’ya ziyaretçi girişi ise devam ediyor. 

Fethin sembolü

Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. padişahı II. Mehmet’in 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürüldü. Fetihle birlikte “Fatih” unvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453’te cuma namazını Ayasofya’da kıldı. Bizans’ın Ayasofya’ya verdiği değer, Osmanlı döneminde de devam etti. Osmanlı döneminde padişahlar Ayasofya’ya çok değer verdi, “Fethin Sembolü” olan Ayasofya’nın korunup yaşatılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra en önemli gelir kaynaklarını aktardığı Ayasofya Camisi Vakfı’nı kurdu. Ayasofya’ya bir minber ve mihrap yaptıran Fatih Sultan Mehmet, ayrıca medrese, kütüphane ekletti. Ayasofya’nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.

İlk dava 2005’te açılmıştı

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005’te Danıştay’a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005’te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008’de ise Ayasofya Camisi’nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016’da tekrar Danıştay’a dava açmıştı. Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018’de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya’nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

Ayasofya'yı her zaman gündemde tuttuk... Ayasofya ve Yeni Asya
Ayasofya, 24 Temmuz'da Cuma namazıyla ibadete açılacak
Avukat Karaman, Danıştay'ın kararını değerlendirdi
Bahçeli: İrade milletin, karar hukukundur
Danıştay, Ayasofya kararını ve gerekçesini açıkladı
Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Memur-Sen: Danıştay'ı 86 yıllık zulme son veren adil kararı dolayısıyla alkışlıyoruz
Ayasofya cami olarak ibadete açılmalı
Ayasofya'yı her zaman gündemde tuttuk... Ayasofya ve Yeni Asya

Okunma Sayısı: 384
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fethin Sembolü resmen cami... Ayasofya'ya hakkı teslim edildi

    Termik santraller yasaklanmalı

    İşgalcilerin burada yeri yok

    Yargı vesayet altında

    Ayasofya, 24 Temmuz'da Cuma namazıyla ibadete açılacak

    Koca: 1000’in altına çok yakınız

    Avukat Karaman, Danıştay'ın kararını değerlendirdi

    Memur-Sen: Danıştay'ı 86 yıllık zulme son veren adil kararı dolayısıyla alkışlıyoruz

    Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

    Bahçeli: İrade milletin, karar hukukundur

    Srebrenitsa, Avrupa’nın kalbinde açık yara

    Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Bu karanlık tabloyu haketmiyoruz

    AKP’li Canan Kalsın İstanbul Sözleşmesini savundu

    Danıştay, Ayasofya kararını ve gerekçesini açıkladı

    MEB'den 2020-2021 kayıtlarına ilişkin açıklama

    Srebrenitsa Soykırımı unutulamıyor...

    AB'nin nüfusu açıklandı

    Devler Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetten beklenen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Zülfi Livaneli ve Risale-i Nur
    Genel

    Fethin Sembolü resmen cami... Ayasofya'ya hakkı teslim edildi
    Genel

    Yargı vesayet altında
    Cevher İLHAN

    Ayasofya’nın mânâsına ve Vakfiyesine uygun olarak…
    Ali FERŞADOĞLU

    Cevaplandırılması gereken soru
    Ahmet BATTAL

    Zabıt mümzisi ne derse o!
    Faruk ÇAKIR

    Yeni sistemle nereye?
    Genel

    İşgalcilerin burada yeri yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.