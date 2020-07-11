Fethin Sembolü resmen cami... Ayasofya'ya hakkı teslim edildi

HALK KARARI BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILADI

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın statüsünün müze olarak değiştirildiği 1934 Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi. Danıştay'ın tarihî kararıyla 86 yıllık utanç sona ererken, Ayasofya yeniden cami kimliğine kavuştu. Müze esaretinden kurtulan Ayasofya Camii halkta da büyük sevinç meydana getirdi. Binlerce kişi, bayraklarla Ayasofya Camii önüne giderek dua etti.

AYASOFYA FATİH SULTAN MEHMET HAN VAKFI’NIN

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu ve bunun değiştirilemeyeceği kaydedilerek, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu'nun iptal edildiği bildirildi.

ERDOĞAN: AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILACAK

Danıştay’ın kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından “Hayırlı olsun” başlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini duyurdu.

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Ayasofya artık resmen cami

Ayasofya’ya hakkı teslim edildi

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın statüsünün müze olarak değiştirildiği 1934 Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya’nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu. Ayasofya’nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi. Ayasofya’ya ziyaretçi girişi ise devam ediyor.

Fethin sembolü

Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. padişahı II. Mehmet’in 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürüldü. Fetihle birlikte “Fatih” unvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453’te cuma namazını Ayasofya’da kıldı. Bizans’ın Ayasofya’ya verdiği değer, Osmanlı döneminde de devam etti. Osmanlı döneminde padişahlar Ayasofya’ya çok değer verdi, “Fethin Sembolü” olan Ayasofya’nın korunup yaşatılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra en önemli gelir kaynaklarını aktardığı Ayasofya Camisi Vakfı’nı kurdu. Ayasofya’ya bir minber ve mihrap yaptıran Fatih Sultan Mehmet, ayrıca medrese, kütüphane ekletti. Ayasofya’nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.

İlk dava 2005’te açılmıştı

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005’te Danıştay’a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005’te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008’de ise Ayasofya Camisi’nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016’da tekrar Danıştay’a dava açmıştı. Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018’de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya’nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

