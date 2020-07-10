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10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Ayasofya, 24 Temmuz'da Cuma namazıyla ibadete açılacak

10 Temmuz 2020, Cuma 21:05
Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz." dedi.

Erdoğan, "İnsanlığın ortak mirası Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecek." diye konuştu.

"24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." dedi.

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AA

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