Ayasofya'yı her zaman gündemde tuttuk... Ayasofya ve Yeni Asya

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın statüsünün müze olarak değiştirildiği 1934 Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar vermesi şeklindeki tarihî kararla 86 yıllık utanç sona ererken, Fethin Sembolü Ayasofya yeniden ve resmen cami kimliğine kavuştu.

Ayasofya Cami'nin mana ve ehemmiyetini her zaman ve her fırsatta gündeme getirmeye ve gündemde tutmaya çalışarak en kısa sürede aslına/camiye dönüştürülmesi ve müze utancına son verilmesi çağrısını yineleyen Yeni Asya olarak yayın organlarımızda yer verilen yüzlerce ve belki de binlerce Ayasofya temalı içeriklerden bazılarını kısa bir girişten sonra yeniden istifadenize sunuyoruz.

***

Büyük Sevinçle Karşılandı

Müze esaretinden kurtulan Ayasofya Camii halkta da büyük sevinç meydana getirdi. Binlerce kişi, bayraklarla Ayasofya Camii önüne giderek dua etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu ve bunun değiştirilemeyeceği kaydedilerek, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu'nun iptal edildiği bildirildi.

ERDOĞAN: AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILACAK

Danıştay'ın kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından “Hayırlı olsun” başlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini duyurdu.

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA

Diğer yandan Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi.

***

AYASOFYA VE YENİ ASYA



6 Kasım 2019 Yeni Asya 1. Sayfa

Yeni Asya olarak ''Risale-i Nur'un medyadaki dili'' olmak ana gayemiz doğrultusunda, Büyük İslam Alimi-Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Ayasofya Camii'nin mana ve ehemmiyetine yönelik bölümlerden aldığımız ders ve ilhamla hemen hemen her fırsatta Ayasofya'nın asli kimliğine dönüştürülerek cami olarak ibadete açılması çağrısını yineledik ve Ayasofya meselesini her vesileyle gündemde tutmaya çalıştık ve Ayasofya'nın suni gündemler arasında yer bulamadığı zamanlarda bile bir şekilde gündeme taşımaya gayret ettik.

Gazetemizde ve internet sitemizde yayınlanmış olan Ayasofya ile ilgili yüzlerce makale, köşe yazısı, haber, röportaj vb. içeriklerimizden bazılarını, güzellikle neticelenen bu zorlu süreçleri yad etmek, kazanımlarımızın kıymetlerini her zamankinden daha fazla bilmeye gayret etmemize vesile olması dileğiyle istifadenize sunuyoruz:

