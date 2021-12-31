Filyasyonda da torpil

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün bulaş zincirini kırmak amacıyla pandeminin ilk dönemlerinde hayata geçirdiği ‘filyasyon’ uygulaması ile ilgili İzmir’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Özellikle siyasiler ve yakınları için VIP olarak oluşturulan ekipler var. Mesela vatandaşın evine gidip test alınmazken bir siyasinin yakınıysa araca binip, 30-40 kilometre gidip, sürüntü alıp geri gelen var. Filyasyondan bir an önce vazgeçilmeli” dedi. Doğruyol, pandeminin ilk dönemlerinde temaslıları belirleyip salgının yayılmasını önlemek için hayata geçirilen filyasyon uygulamasının amacından saptığını öne sürdü. Ankara - anka

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