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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli

25 Haziran 2019, Salı
İstanbul seçimlerini değerlendiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Umudumuz açılan bu fırsat penceresinin değerlendirilmesidir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.  23 Haziran İstanbul seçimlerinin adeta demokrasi sınavı olduğuna ve seçim sandığının çok kritik bir değer olduğuna vurgu yapan Gültekin Uysal, “Sonuçlar bizlere sandığın ve millet iradesinin zapturapt altına alınamayacağını, egemenliğin bila kaydu şart milletin olduğunu da açıkça beyan etmiştir” diye konuştu. DP Genel Başkanı Uysal açıklamasında, “Umudumuz açılan bu fırsat penceresinin değerlendirilmesidir. Çoban Sülü’ye Cumhurbaşkanı olma fırsatı tanıyan cumhuriyetin, demokrasinin ve adaletin kadrini kıymetini bilmeli, umudumuzu diri tutmalı! 1946 yılında çok partili siyasi hayata adım atan Türkiye, 23 Haziran seçimleri ile umudun büyüdüğü, tahakkümün tutmadığı bir siyasi hayata adım atmıştır.  Hayırlı, uğurlu, sürekli olsun inşallah!” dedi.

Tahakküm tutmadı

1946 yılında çok partili siyasi hayata adım atan Türkiye’nin, 23 Haziran seçimleri ile umudun büyüdüğü, tahakkümün tutmadığı bir siyasi hayata adım attığını söyleyen Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri Türk Milletine, Türk Demokrasisine ve İstanbul’umuza hayırlı olsun. Tekrar seçilen Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. 23 Haziran kritik demokrasi krizi ve sınavında sandığın demokrasimizin temel ve kalıcı değeri olduğu daha da pekişmiştir” diye konuştu.

YSK ve kurumlar kendilerini yenilemeli

YSK başta olmak üzere tüm kurumların kendisini akıl, kayıtsız şartsız sadakat duyacağı temel evrensel değerler ve yerleşik devlet/kurum kültürü temelinde yenilemesi gerektiğini ifade eden Uysal, “6 Mayıs YSK kararının kalıcı zarar vermemesi İstanbul’da milli iradenin varlığını ortaya koymasıyla sağlanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki YSK’nın aldığı ve bizlerin ‘cüppeli darbe’ olarak nitelediği karar, vatandaşın vicdanına sığmamış, demokrasilerde olması gerektiği gibi hükmü seçmen vermiştir. Acı ki seçimlerin yenilenmesine karar veren, bu kararın verilmesinde taşıyıcı görev üstlenen kurumlar, kişiler güvenilirliğini tamamen yitirmiştir” dedi.

Adalete güven tesis edilmeli

Bedeller ödeyerek inşa edilen Türk demokrasisinin dibine dinamit koyma teşebbüsü nün başarısız olduğunu dile getiren Uysal şunları söyledi. “Bundan sonra tüm tarafların ivedilikle yapması gereken demokrasinin, temsilde adaletin, güven tesis eden sisteminin inşa edilmesidir.  6 Mayıs tarihinde belirttiğimiz üzere iktidarın görece kazancı milletimize, ülkemize zaman kaybettirmiştir. Neyse ki sandığa, milli iradeye duyulan güveni pekiştiren bu vakıa ile telafi edebilecek bir fırsat da tüm taraflara sunulmuştur. Seçimin kaybedeni yoktur! Kazanan ise demokrasidir, millet iradesidir. Tebrike mazhar, takdire şayan milletimizdir!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: gültekin uysal
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