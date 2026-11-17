Son yıllarda giderek derinleşen barınma ve kira krizine karşı kurulan Kiracılar Sendikası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sendikanın kurucu üyelerinin krizin farklı boyutlarına ilişkin konuşmalar gerçekleştirdiği toplantıda, “Ülkede yeterince sınıf yokmuş gibi kiracı ve ev sahibi diye iki yeni sınıf daha oluşturuyorlar. Evsiz insanlar ve insansız evler aynı şehirde yan yana duruyor. Biz sistematik olmayan hiçbir sorunun bu kadar büyümeyeceğini biliyoruz. Kiracılar sendikası olarak da bu sistemi değiştirmek için, sistematik sorunlarla örgütlü mücadele etmek için bu yüzden yola çıkıyoruz. Yaşadığımız sorunu sadece bir arz talep dengesiyle ya da konut yetersizliğiyle açıklamak zaten mümkün değil. Bu kadar çok inşaat olurken bu barınma krizinin azalıyor olması gerekirdi böyle olsaydı” denildi.

İstanbul - Anka