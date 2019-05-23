Fransa'da bir gazete yöneticisi ifadeye çağrıldı

Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski baş koruması Alexandre Benalla hakkında çıkan haberlerle ilgili Le Monde Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Louis Dreyfus'u ifadeye çağırdı.

Dreyfus ve Le Monde muhabiri Ariane Chemin’in, Benalla haberlerinde özel kuvvetler birimlerinden bir askerin kimliğinin açıklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Mayıs’ta DGSI'de ifadeleri alınacak. Benalla’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir Rus milyarderin korunması için özel bir güvenlik şirketiyle anlaşma yaptığı iddialarıyla ilgili haberlerde Chokri Wakrim’in adı geçmişti. Kendisini “Putin’in askeri” olarak tanımlayan söz konusu milyarder, Avrupa’da bir çok yargıç tarafından mafya ile bağlantılı olarak da değerlendiriliyor. Fransız silahlarının Yemen'de kullanıldığına ilişkin gizli belgeleri yayınlayan gazeteciler hedefte Öte yandan, Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Yemen'de kullanıldığına dair haber yazan başka bir gazetecinin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle 28 Mayıs'ta DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı belirtildi. Fransa’da 3 gazeteci, geçen ay aynı gerekçeyle DGSİ'ye ifade vermişti. Euronews Türkçe

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