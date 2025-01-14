Galata’da miting, Ceyhan’dan petrol sevkiyatı

Direniş Çadırı grubu, Filistin için “Gazze’ye tam destek, İsrail’e tam boykot” sloganıyla Sultanahmet’ten Ayasofya’ya kadar yürüyüş yaptı.

Köprünün üstüne eyvallah, ya altı? Açıklamada, “1 Ocak’ta yüreği Gazze için atan vicdanlı 10 binlerce kişi, iktidar ve bu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Galata’da toplanmışken aynı saatlerde Ceyhan Limanı’ndan tankerler dolusu petrol sevkiyatı sürüyordu” denildi. “Her yer Gazze, her yer direniş” ve “Nehirden denize Özgür Filistin” sloganları atılan yürüyüşte “Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz” ve “Gazze’de katliam sürüyor, petrolü Türkiye’den gidiyor” yazılı pankartlar taşındı. İstanbul - anka

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