Gazeteci Kılınç da tahliye edildi

MİT görevlisinin cenazesini haber yaptıkları için yargılanan ve cezanın onanmasıyla dün tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç tahliye edildi.

Kılınç’ın denetimli serbestlikle serbest bırakıldığı belirtildi. Aynı dâvâ kapsamında Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de önceki gün cezaevine girip tahliye olmuşlardı. Gazetecilere denetimli serbestlik hükümleri uygulanmıştı. Haber Merkezi

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