Gazetecilere baskı ve sindirme devam ediyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ekim ayı Medya izleme raporuna göre, Ekim ay 30 gazeteci 20 dâvâ kapsamında hâkim karşısına çıktı.

Dâvâların büyük çoğunluğu ileri bir tarihi ertelendi, bir gazeteci 11 ay 20 gün hapse mahkûm edildi. Türkiye’de düşünce, ifade ve basın hürriyeti mücadelesi kapsamında gazetecilere yönelik sansür, tehdit-şiddet, gözaltı-yargılama, özlük haklarında yaşanan kayıplar ile haberlerde yapılan manipülasyonları kayıt altına aldığı raporun 42.si yayınlandı. Raporda “Ekim ayında da gazetecilere yönelik baskı ve sindirme uygulamaları devam etti. Son aylarda haberlere erişim yasaklarında artış gözlemlendi. Başta mahkemeler olmak üzere yetkili kurumlar basın özgürlüğünü hiçe sayarak kararlar almaktan çekinmedi. Tespitlerimiz kapsamında, 37 yayın organında yayınlanan 19 haber konusuna erişim engeli konuldu” denildi. Ankara - Recep Gören

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