Gazetemizdeki Mevlid programına davetlisiniz

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- doğum gecesi olan Mevlid gecesi bu akşam ibadet ve dualarla idrak edilecek.
Bağcılar Güneşli'deki Tesislerimizde de Mevlid programı olacak
Bu akşam mübarek Mevlid-i Şerif vesilesiyle Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesislerinde Mevlid programı düzenlenecek.
Program saat 20.00’da yatsı namazıyla başlayacak, 22.00’da hatim duâsı ve tebrikleşme ile bitecek.
Akşam 19:30 ile 20:00’da Yenibosna Metrobüs durağından gazete binasına servisler kalkacak.
Programa bütün okuyucularımızı bekliyoruz.
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