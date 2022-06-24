"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Geçen seneyle aynı noktadayız

24 Haziran 2022, Cuma
Marmaris’teki yangına dair konuşan Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı, “Bir mesafe kaydedilmediğini, hâlâ geçen seneyle aynı noktada olduğumuzu görüyorum” dedi.

Marmaris'teki orman yangınının faili yakalandı

 

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu’nda yangın çıktı. Yangında binlerce hektarlık ormanlık alanı etkilendi. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara Marmaris’teki yangına dair konuştu. Cumhuriyet’tin haberine göre Özkara, “Yangın öncesinde ‘Şu kadar personel ve ekipmanla birlikte hazırız’ dediler. Çıkan Marmaris yangınıyla birlikte teşkilat altüst oldu” dedi. Geçen seneye kıyasla yeterli önlem alınmadığını belirten Özkara, “Bir mesafe kaydedilmediğini, hâlâ geçen seneyle aynı noktada olduğumuzu görüyorum. Ortada, ‘Ben yaparım, ben bilirim. Benim hatam yok’ şeklinde bir yaklaşım var. Bu anlayış da başarısızlığı beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

‘GEÇMİŞTEKİNDEN FARKLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKMAZ’

Geçen sene çıkan yangınların ardından Orman Genel Müdürlüğü’ne gerekli uyarılarda bulunduklarını belirten Özkara, “En uzak mesafeye risk almadan o hortumu götürebilmek, suyu ulaştırmak çok önemli. Yapılan çalışmalarda personel eksikliğini de görüyoruz. 5 bin civarında eleman alımından bahsedildi ama şu ana kadar elemanların aktif bir şekilde işe başladığına dair bir ifade yok” diye konuştu. Taşeronlarla birlikte geçici ekip oluşturduklarını dile getiren Özkara, “Taşeron ekipler orman yangınlarına katkı sağlamak için beş ay çalışacaklar. Bu konu taşerona yaptırılacak kadar kolay değil. Bu şekilde bir yaklaşımla geçmiştekinden farklı bir sonuç ortaya çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

***

Yangınlar büyüyor, mücadele bütçesi küçülüyor

Marmaris’teki orman yangını bir kez daha alınan önlemleri gündeme getirirken, yangınla mücadele için bu yıl daha az kaynak ayrılması tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) faaliyet ve performans raporlarından derlediği bilgilere göre, yangınla mücadeleye yönelik ayrılan kaynağın merkezi bütçedeki payına olan oranının azaldığı göze çarpıyor. 2015 yılında OGM bütçesi için 2 milyar 567 milyon 630 bin TL ayrılmıştı. Bu kaynak, merkezi bütçenin yüzde 0.54’ünü oluşturmuştu. Ancak OGM’ye ayrılan payın merkezi bütçedeki oranı 2015’ten itibaren azalmaya başladı. OGM, geçtiğimiz yıl yangınla mücadele için 8.1 milyar TL’lik kaynak harcamıştı. Ancak, bu yıl söz konusu harcama için yalnızca 5.4 milyar TL’lik kaynak ayrıldı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük israf devlette

    Geçen seneyle aynı noktadayız

    Çay üreticilerinin ölüm fermanı

    Marmaris'teki orman yangınının faili yakalandı

    Şoygu: Koşullar bizi savaşa hazırlık tedbirlerine zorluyor

    BM'den "Taliban ile diyalog" çağrısı

    İsrail ile ilişkilerde 'büyükelçi' adımı

    Kurban kesimi en az yüzde 25 azalır

    7.yüzyıldan kalma cami bulundu

    Gıdada fiyat artışı yüzde 170’i geçti

    ‘Sansür yasası’nın TBMM’de görüşülmesi ertelendi

    Akaryakıt fiyatları için DP’den teklif

    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

    İngiltere: Ukrayna'daki limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak

    Ürküten tahmin

    MB politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

    Dev binalarla ekonomi kurtulmaz

    Afganistan’dan yardım çağrısı

    Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi

    "Kuraklık, susuzluk, su kriziyle baş başayız"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Coğrafî teminat olmadı, sürgün verelim!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Kul hakları hesabını nasıl vereceksiniz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sen ölümü unutursun; ama o seni unutmaz
    Genel

    En büyük israf devlette
    Orhan Ali YILMAZ

    “İtibar”dan “tasarruf” olunur…
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan niçin yaratıldı?
    Genel

    Çay üreticilerinin ölüm fermanı
    Genel

    Geçen seneyle aynı noktadayız
    Faruk ÇAKIR

    Millet için de ek bütçe yapılır mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.