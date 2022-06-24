Geçen seneyle aynı noktadayız

Marmaris’teki yangına dair konuşan Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı, “Bir mesafe kaydedilmediğini, hâlâ geçen seneyle aynı noktada olduğumuzu görüyorum” dedi.

Marmaris'teki orman yangınının faili yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu’nda yangın çıktı. Yangında binlerce hektarlık ormanlık alanı etkilendi. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara Marmaris’teki yangına dair konuştu. Cumhuriyet’tin haberine göre Özkara, “Yangın öncesinde ‘Şu kadar personel ve ekipmanla birlikte hazırız’ dediler. Çıkan Marmaris yangınıyla birlikte teşkilat altüst oldu” dedi. Geçen seneye kıyasla yeterli önlem alınmadığını belirten Özkara, “Bir mesafe kaydedilmediğini, hâlâ geçen seneyle aynı noktada olduğumuzu görüyorum. Ortada, ‘Ben yaparım, ben bilirim. Benim hatam yok’ şeklinde bir yaklaşım var. Bu anlayış da başarısızlığı beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

‘GEÇMİŞTEKİNDEN FARKLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKMAZ’

Geçen sene çıkan yangınların ardından Orman Genel Müdürlüğü’ne gerekli uyarılarda bulunduklarını belirten Özkara, “En uzak mesafeye risk almadan o hortumu götürebilmek, suyu ulaştırmak çok önemli. Yapılan çalışmalarda personel eksikliğini de görüyoruz. 5 bin civarında eleman alımından bahsedildi ama şu ana kadar elemanların aktif bir şekilde işe başladığına dair bir ifade yok” diye konuştu. Taşeronlarla birlikte geçici ekip oluşturduklarını dile getiren Özkara, “Taşeron ekipler orman yangınlarına katkı sağlamak için beş ay çalışacaklar. Bu konu taşerona yaptırılacak kadar kolay değil. Bu şekilde bir yaklaşımla geçmiştekinden farklı bir sonuç ortaya çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

***

Yangınlar büyüyor, mücadele bütçesi küçülüyor

Marmaris’teki orman yangını bir kez daha alınan önlemleri gündeme getirirken, yangınla mücadele için bu yıl daha az kaynak ayrılması tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) faaliyet ve performans raporlarından derlediği bilgilere göre, yangınla mücadeleye yönelik ayrılan kaynağın merkezi bütçedeki payına olan oranının azaldığı göze çarpıyor. 2015 yılında OGM bütçesi için 2 milyar 567 milyon 630 bin TL ayrılmıştı. Bu kaynak, merkezi bütçenin yüzde 0.54’ünü oluşturmuştu. Ancak OGM’ye ayrılan payın merkezi bütçedeki oranı 2015’ten itibaren azalmaya başladı. OGM, geçtiğimiz yıl yangınla mücadele için 8.1 milyar TL’lik kaynak harcamıştı. Ancak, bu yıl söz konusu harcama için yalnızca 5.4 milyar TL’lik kaynak ayrıldı.

Haber Merkezi