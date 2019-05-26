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26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Gerekçeli kararda gerekçe bulamadık

26 Mayıs 2019, Pazar 00:21
İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener, “Bİz gerekçelİ kararda gerekçe bulamadık. Kararda Oy çalınmasına yönelİk tek kelİme yok” dedİ.

OY ÇALINMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulunun İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararına yönelik, “Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Temel iddia oy çalındığıydı. YSK’nin talimatla bu işi onaylayan hâkimlerinin gerekçesinde de, itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki, oy çalınmamış” dedi.

MİNAREYİ ÇALDILAR KILIF 250 SAYFA

Partİsİnİn 3. Olağanüstü Kurultayında yaptığı konuşmada Akşener, şu değerlendirmede bulundu: “Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. YSK’nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil, darbe bildirisidir. Yüzlerce sayfa yazıp da söyleyemedikleri şey şudur: ‘Ne yapsaydık yani? Sayın Erdoğan talimat verdi, biz de mecburen iptal ettik.’ Mesele bu kadar açık.”

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Gerekçeli kararda gerçekçe yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. İtiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir  şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararına yönelik, “Biz gerekçeli kararda gerekçe bulamadık” dedi. YSK'nin gerekçeli kararı hatırlatılan Akşener, "Biz, gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Sayın Erdoğan talimat vermiş, YSK yerine getirmiş. Bunu gördük. Bir gerekçeye rastlayamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hâkimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış" ifadesini kullandı.

Gerekçeli karar değil darbe bildirisi

İYİ Parti’nin 3. Olağanüstü Kurultayı yapıldı. Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve delegelerin katılımıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başlayan kurultayda, parti tüzüğünde birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapılacak.  Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine iptal etmesine ilişkin kararına da değinen Akşener, bunun “demokrasi geleneğine vurulan darbenin, Türkiye’de hukukun, adaletin yerle bir edildiğinin göstergesi olduğunu” savundu. Akşener, şu değerlendirmede bulundu: “Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. Şunu açıkça ortaya koyalım, darbenin gerekçesi olmaz. Darbe darbedir. YSK’nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir.  Yüzlerce sayfa yazıp da söyleyemedikleri şey şudur: ‘Ne yapsaydık yani? Sayın Erdoğan talimat verdi, biz de mecburen iptal ettik.’  Mesele bu kadar açık.”

Etiketler: meral akşener
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