Geri dönüşün ilk şartı savaşın bitmesi

Mülteci, göç ve dış politika konularında araştırma yapan Ankara Üniversitesi’nden sosyolog Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu’na göre Türkiye gibi kısa sürede olağanüstü boyutta göçmen almış, kendi içinde siyasal ve ideolojik kırılganlık yaşayan bir ülkede yapılan ‘göçmen’ tartışması tehlikeli bir noktaya gidiyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre Saraçoğlu, “Sığınmacıların gönüllü olarak Türkiye’de kalıp kalmayacaklarının anlaşılabilmesi için Suriye’deki savaş koşullarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye’nin sığınmacıları geri gönderme sürecinde bir stratejinin olup olmadığı sorgulanmalı. Çünkü Türkiye Suriye’deki iltica hareketine pasif bir şekilde maruz kalmış değil; Suriye savaşının içinde olan bir ülke. Yani gönüllü bir geri göndermeden bahsediyorsak Türkiye, dış politikasında Suriye’nin istikrarını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak yönde şekillenmesi lazım” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 459

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.