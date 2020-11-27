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27 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Gizlediniz, işte sonucu

27 Kasım 2020, Cuma 00:01
SALGI SÜRECİNİN BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ AÇIKLANAN VAK’A SAYISI İLE DÜNYADA 3., AVRUPA’DA 1. SIRADA OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VERİLERİNE GÖRE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez Türkiye'deki günlük vak’a sayılarını paylaştı. Dünya Sağlık Örgütünün güncellediği verilere göre Türkiye, günlük vak’a sayısında dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer aldı.

HALKIN SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI

Bakanın açıkladığı 28.351 vak’a sayısı gelinen noktanın vahametini gözler önüne sererken, gerçekleri gizlemenin rehavete yol açtığı, gerekli tedbirlerin alınmasını engellediği ve halkın sağlığını tehlikeye attığı belirtiliyor.

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Gizlediniz, işte sonucu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vak’a sayısı sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye, günlük vak’a sayısında dünyada 3’üncü, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından 28 Temmuz gününden bu yana ilk kez günlük vak’a sayısını açıkladı. Koca’nın, 28 bin 351 vak’a tesbit edildiğini açıklamasının ardından DSÖ’nün tüm dünyaya ilişkin verilerine kıyasla, Türkiye, Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 3’üncü sırada. Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ise, Koca’nın ‘vak’a’ açıklamasının üzerine “Aylardır söylediğimiz gerçekler doğrulandı. Süreci şeffaf yürütmediniz, gerçekleri sakladınız. Yurttaşlara yalan söyleyerek, gerçeği saklayarak algılarla pandeminin yayılmasına neden oldunuz” denilerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya istifa çağrısı yapıldı.

Avrupa’da birinciyiz

ABD, son bir haftadır günde 170 binin üzerinde vak’a sayısı açıklayarak günlük vaka sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor. Brezilya ve Hindistan da 30 binin üzerinde günlük vaka sayısı açıklayan ülkeler arasında. İtalya ise 25 Kasım Çarşamba günü açıkladığı 25 bin 853 vaka sayısıyla Avrupa’da en çok koronavirüs günlük vak’a sayısının görüldüğü ülkeydi. Ancak açıklanan yeri verilerle Türkiye, Avrupa’da günlük vak’a sayısı açısından ilk sıraya oturdu. İstanbul Tabip Odası da attığı tweetinde “Avrupa’da pozitif vak’a sayılarında birinciyiz” ifadesini kullandı.

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Çok geç kaldılar

Türk Tabipleri Birliği başkanı Şebnem Korur Fincancı, ‘‘Ölüyor insanlar. İnsanlar ölüyor bunlar insan... Aileleri var çocukları var çocukları var, anneleri var babaları var. Gerçekten ciddi bir artış olduğu görülüyor. Ben İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü’nün verilerini söyleyeyim size. 2015-2019 arasındaki son beş yılda İstanbul’da son beş gün içinde meydana gelen ölüm ortalaması 200’lerde iken 2020’deki aynı beş günde 400’lerde, yüzde 100 artmış. Sadece COVİD-19 hastalığından da değil biz başka kronik hastalıkları olan sağlık hizmeti alması gereken acil müracaat edecek olanlara sağlık hizmet sunamıyoruz. Servislerin hepsi Covid 19’a dönüştüğü için, aciller COVİD-19 hastası kaynadığı için. Yoğun bakım yatağı kalmadığı için ve onlar ölüyorlar. Önlenebilir ölümleri önleyemediğimiz için maalesef sayı artıyor. O yüzden ne önlem alırlarsa alsınlar gecikmiş durumdalar. Bunun sorumluğu doğrudan hükümeti aittir” dedi.

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