Göçmenlerin isyanı

Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, “Avrupa ve Türkiye göçmenleri kullanmasın. Bizler kullanılmak istemiyoruz” dedi.

İdlib krizinin ardından Türkiye’nin sınır geçişlerini açması sonrası yurt genelinde çok sayıda göçmen Edirne’ye akın ederek Yunanistan’a geçmeye devam ederken, bir yandan da sınırın karşı tarafında çok sert polis müdahalesine maruz kalıyor. Nehir üzerinden geçmeye çalışanlar ölümle burun buruna sınırı aşmak isterken İstanbul, İzmir başta olmak üzere çok sayıda şehirden göçmen akını sınır kenti Edirne’ye gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı son verilere göre 100 bin geçmen Edirne üzerinden geçerek Türkiye’den ayrıldı. İzmir’deki Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, Avrupa’nın ve Türkiye’nin mültecileri kullanmasına tepki gösterdi.

‘Kullanılmak istemiyoruz’

Türkiye’nin kapıları açmasını değerlendiren Salih Ali, “Yaşanan süreçten sonra Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağını ve kapıları açacağını söyledi. Şimdi ise Avrupa göçmenleri almak istemiyor. Avrupa ve Türkiye göçmenleri kullanmasın. Bizler kullanılmak istemiyoruz” dedi. Ege Bölgesi’nden Yunan adalarına geçişlerin çok olmadığını belirten Ali, “Çünkü Yunanistan ve Avrupa ülkelerine gidecek göçmenler kendilerini güvenli hissetmiyor. Yunan adalarındaki kamplar o kadar da iyi ve güvenli değil. Yaşam koşulları çok sağlıklı olmadığı için çoğu göçmen bekliyor. Şu an Avrupa’da şartlar oluşmadığı ve güvenli olmadığı için göçmenler gitmiyor. Eğer giderse ölümler ve dramlar daha çok olacaktır” diye konuştu.