Gönenli Mehmet Efendi’yi vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz

Bediüzzaman Said Nursî tarafından “Kahraman hoca” iltifatına mazhar olan Gönenli Mehmet Efendi binlerce hafız yetiştirdi.

Gönenli kahraman hoca

Denizli hapishanesinde Bediüzzaman Said Nursî ile beraber kalmış, mahkemede hâkime şunları demişti: “Hâkim bey! Ben Said Nursî’yi büyük bir İslâm âlimi olarak bilir, sever ve sayarım. Risalelerini okuyup istifade etmek için aldım ve çok da faydalandım. Daha önceleri sadece ismini, resmini ve eserlerini biliyordum. Şimdi burada kendisini de görmüş olmaktan dolayı fevkalâde bahtiyarım.

“Üstad baştan aşağıya fevkalâde bir insandı” diyen Gönenli Mehmet Efendi’nin cenazesine on binlerce kişi ve âlimler katılmıştı.

Gönenli Mehmet Efendi kimdir?

1901 Gönen doğumlu olan Hafız Mehmed, Kırım kökenli Selâmetoğulları’ndan Osman Efendi ile Fatıma Hanımın evlâd-ı şerifidir.

Halis bir Kurân talebesi olan Hafız Mehmed Efendi, hayatının tamamını tecvid, kıraat başta olmak üzere, Kurân’a dair bütün dersleri hem alıp öğrenmeye, hem de başkalarına öğretip talebe yetiştirmeye adadı. Soyadı Kànunu (1934) çıkınca “Öğütçü” soyadını alan Hafız Mehmed, doğduğu yere nispetle hep “Gönenli Hoca” diye anılmaya devam etti. Gönenli Hafız Mehmed Hocaefendi, 1954 senesinde Sultanahmed Camii’ne imam-hatip olarak atandı. 28 sene müddetle bu camide hizmet etti. İstanbul’un Süleymaniye, Eyüp Sultan, Kadıköy ve Üsküdar camilerinde ve pek çok camilerde vaazlar ve dersler verdi. 2 Ocak 1991 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu ve 3 Ocak 1991 tarihinde Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.

İsmail Tezer - İstanbul