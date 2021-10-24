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24 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Gri listenin faturası ağır olacak

24 Ekim 2021, Pazar
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Oya Özarslan, FATF’in ‘gri liste’ kararını değerlendirdi. Özarslan’a göre Türkiye, ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir, kredi bulmakta zorlanabilir.

Mali Eylem Görev Gücü, (FATF) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülkeyi gri listeye aldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Oya Özarslan, FATF’nin gri liste kararını değerlendirdi. Gri listeden çıkmanın kolay olmadığını belirten Özarslan’a göre Türkiye, uluslararası alanda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalabilir. T24’teki haberde, Oya Özarslan’a göre “gri liste”de olmak, kara para aklama ve terörizme finansman sağlama konularında çok sıkı denetlemeyi beraberinde getiriyor. Liste kararı için “Bu bizim için duyduğumuz en kötü haber” diyen Özarslan, insanların bu kararı “yabancı güç” diye değerlendirebileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Gördüğümüz kadarıyla terörizme finansman ve yardım etmiş olan, uluslararası alanda son derece kötü bir ünü olan ülkelerin arasına girmiş durumdayız. FATF gri listede yer alan ülkelere karşı çok sıkı bir denetleme gerçekleştiriyor. 2019 yılındaki raporda Türkiye için belirlenen risklere karşı 40 tane öneri sıralamışlardı. Şimdi o öneriler yerine getirilmediği için bu duruma düştük. Gri listeye düştüğünüzde hemen çıkabilmek mümkün değil. Örneğin Pakistan, 2008’den beri gri liste içerisinde. 34 önerinin 30’unu yerine getirdiği halde halen çıkarılmadı. En önemli şey ise uluslar arası kamuoyu ve finans kuruluşları arasında yer alan Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası’ndan ekonomik yaptırımlar gelebilir. Uluslar arası piyasalarda kredi bulmak zorlaşabilir.”

Pakistan gri listeye girdikten sonra 38 milyar dolar zarar etti

Uluslar arası ticaret hacminde de bir düşüş yaşanabileceğini aktaran Özarslan, Pakistan’ın gri listeye girdikten sonra 38 milyar dolar zarara uğradığını hatırlattı. Önceki yılları kapsayan raporlarda da aynı ifadelerin yer aldığını söyleyen Özarslan, Türkiye’nin raporları dikkate almadığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karar sonrası açıklamasına da değinen Özarslan şunları kaydetti:

“Atılan adımlar hakkıyla yerine getirildiyse anlamlı ama yaptırımlar yetersiz kalıyor. Adımlar atıldı ama bir yandan da uyuşturucu ile ilgili haberleri görüyoruz. Eski Başbakanlık uçağının uyuşturucu kaçakçılığında kullanılması gibi utandırıcı iddialarla karşılaşıyoruz. Panama belgelerinde Türkiye’nin adı çıkmaya başladı. Bir yandan da terör örgütlerine bakın. IŞİD kadısı denen adamlar ellerini kollarını sallayarak Türkiye’de dolaşmışlar. Görünen o ki bu haberleri FATF de dikkatli bir şekilde incelemiş.” 

 

Etiketler: gri liste, fatura
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