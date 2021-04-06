Gündem hukuk ve demokrasi olmalı

AMİRALLERİN ESKİ DÖNEMLERİ HATIRLATAN YERSİZ BİLDİRİSİNİN, TEK ADAM REJİMİYLE ORTAYA ÇIKAN OLUMSUZLUKLARI ÖRTMEK İÇİN KULLANILMASINA FIRSAT VERİLMEMELİ. SORUNLAR HUKUK VE DEMOKRASİYİ GELİŞTİREREK ÇÖZÜLEBİLİR.

BİLDİRİ ELEŞTİRİLİRKEN

104 emekli amiralin müdahale dönemlerindeki alışkanlıkları çağrıştıran bildirisi bilhassa yöntem açısından yoğun eleştirilere konu olurken, iktidarın bu tepkileri tek adam rejimi kaynaklı hukuksuzlukları gizlemek için kullanma çabasına girmesi de eleştiriliyor.

GÜNDEM SAPTIRILMASIN

Bildirinin, Güvenlik Soruşturması teklifinin reddedilmesine rağmen Meclise tekrar dayatılması, Gergerlioğlu’na yapılanlar, salgınla mücadeledeki başarısızlık ve ekonominin kötü gidişatı gibi gündemleri örtmek için kullanılması tepki çekiyor.

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Ciddi bir basiretsizlik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli amirallerin ‘Montrö bildirisi’ hakkında yaptığı açıklamada, “Hükümete altın tepside fırsat sundular. Ciddi bir basiretsizlik” ifadelerini kullandı.

Fox TV Çalar Saat’te İsmail Küçükkaya’ya konuk olan Ali Babacan, eski tip muhtıraları hatırlatan emekli amiraller bildirisi için şunları söyledi: “Kanal İstanbul’la ilgili endişeler var. Uluslararası hukuk boyutuyla ilgili sayısız endişe geldi. Hükümet ise ‘inadına yapacağım’ diyor. ‘Siyasi irade oluşmuş, siz bununla ilgili raporları yapın getirin’ deniyor” dedi.

Çözüm tam demokrasi

Babacan şunları söyledi: “Emekli generallerin bildirisi kabul edilebilir bir şey değil. Burada ciddî bir basiretsizlik var. Böyle bir açıklamanın nereye gideceğini hesap etmeleri gerekir. Yıllarca askerî eğitimden geçmişler, defalarca darbe teşebbüsü yaşamışlar. Hesaplamaları lâzım. Zamanı yanlış, mecrası yanlış. Çok büyük bir hata yapmışlar, kabul edilemez.

Hükümet, bunu sonuna kadar kullanacak. Bundan sonra ‘Kanal İstanbul’u istemiyorum’ diyenlere, ‘Darbeci amirallerle mi berabersin, yoksa benimle mi’ diyerek kutuplaştırma yapılacak. Emekli generaller altın tepside bunu hükümete sundu.” Babacan, “Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir. İktidarın, sürekli “düşman” belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir.”

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Gerçekleri unutturmaya çalışmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye dair yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından Montrö Bildirisi’ne ilişkin yaşanan tartışmalara dair bir videoyu şu açıklamayla paylaştı: “Saçma sapan bir bildiri üzerinden mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın! Gündemi değiştirmek yerine cevap verin! Nasıl emek vermediğiniz yönetim kurulu üyeliklerinin huzur haklarını alabiliyorsunuz? Hiç Allah’tan korkmaz mısınız?” Videoda Davutoğlu’nun ülke ekonomisine ilişkin yaptığı açıklamalar yer aldı.

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Sun’î gündem başlıkları üretiyorlar

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin uzun zamandır her yeni güne boğucu ve yorucu bir gündemle uyandığını ifade eden Kaya 104 amiralin bildirisine ‘darbe’ iması yorumu ile ilgili, “İşte haftanın ilk günü olan bugüne de yine böyle yoğun bir gündemle başladık. İnsanımız, uzunca bir süredir kasıtlı bir şekilde yersiz, gereksiz ve hiç kimseye faydası olmayan konularla meşgul edilmekte ve yaşadığımız derin problemler bu şekilde örtülmeye çalışılmaktadır” dedi. Kaya, “Herkes endişeli, herkes kaygılı, herkes mutsuz; herkes adeta diken üstünde yaşıyor. İktidar ve ortakları, seçim hesapları uğruna ülkemizi bilerek ve isteyerek derin bir bunalıma sürüklemekte, milletimizin gerçek gündem başlıkları konuşulmasın diye, ardı ardına sun’î gündem başlıkları üretmektedir” ifadelerini kullandı.

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Lojman ve koruma hakları iptal edildi

TRT Haber’in ‘güvenlik kaynaklarına’ dayandırdığı haberine göre, Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberde, “Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi” ifadelerine yer verildi.

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‘Baskı ve yasaklar artacak’

Gazeteci Murat Yetkin, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye karşın gelen ‘darbe’ söylemlerini değerlendirdi. Yetkin, “Acaba Erdoğan emekli subayların bildirisinden çıkan “mağdur” söyleminin rüzgârıyla kazanabileceği hesabıyla erken seçime gider mi?” sorusunu gündeme getirdi.

“Hükümet ‘aranan düşman’ üzerinden ekonomiden sağlığa, dış politikaya dek her konudaki muhalif sesleri artık daha çok ‘darbeci’ kategorisine dahil ederek susturma çabasına girebilir. Erdoğan’ın kendisine gümüş tepside sunulan fırsatı, ilk aşamada mayası tutmayan yeni Anayasa hamlesine ulaşmak isteyecektir” diye yazan Yetkin devamında da şunları kaydetti: “Öyle anlaşılıyor ki, yeni Anayasa olsun, olmasın, iktidar zeminin siyasî ve ekonomik nedenlerle Cumhur İttifakının ayakları altından kaymasını durdurmak isteyen Erdoğan, Bahçeli’nin desteğiyle daha katı bir tutuma geçecektir. Bu baskı ve yasakların kapsamının genişlemesi anlamına da gelebilir.”

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10 amirale gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Montro bildirisi” ne imza atan 104 emekli generalden 14’ü hakkında gözaltı kararı verdi. Emekli amirallerden 10’u gözaltına alındı. Gözaltına alınan emekli amirallerin Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz,

Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal olduğu öğrenildi. Cem Gürdeniz’in gözaltına alındığını eşi Rengin Gürdeniz duyurmuştu. İmzacı 4 emekli amirale de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Ankara - aa

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MHP: Emekli büyükelçi disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin açıklamasında ismi bulunan eski MHP Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu’nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

Yalçın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir.”