Gündem pudra şekeri

Arabada uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerinin çıkması üzerine gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesinde ‘Kokain değil pudra şekeri çektim’ savunmasından sonra ünlü Gurme Vedat Milor’dan “40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum” açıklaması geldi.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yapan Vedat Milor, şunları söyledi: “Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum. Restoran eleştirmenliğinde eksilerim birikmeye ve artılarımın önüne geçmeye başladı.”

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