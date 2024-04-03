Günlük koruma masrafı 438 asgari ücrete denk

Ekonomik sıkıntılar ve yaşam maliyetindeki artış derinleşirken, AKP hükümeti tasarruf önlemleri çağrısında bulunuyor. Ancak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma giderlerine dair rakamlar, bu çağrıların pratikte yerine getirilmediğini ortaya koyuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali raporlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2024’ün ilk iki ayında 446 milyon 986 bin TL harcama yaparken, bu rakam 2023’ün aynı döneminde 168 milyon 761 bin TL idi. Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün aktardığına göre, bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korunması için günlük harcanan miktarın 7.4 milyon TL’ye ulaştığını, bu miktarın yaklaşık 438 asgari ücretle eşdeğer olduğunu gösteriyor. Haber Merkezi

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