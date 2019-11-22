Halk iradesine darbe

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir’de düzenlenen belediye başkanları toplantısında konuştu.

HDP’li belediyelere yapılan kayyum atamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu demokrasiye indirilen darbedir, halkın iradesine indirilen darbedir” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi, “Hepimizin savunması gereken temel kural hukukun üstünlüğüdür. Belediye başkanı olarak çıktınız, sadece siz değil partililer, gönüllüler gezdi. Sizlere güvendiler, ama bir gün sonra bir ilde bir vali yazıyor, bunu görevden alın. Bu demokrasi değil arkadaşlar. Hangi partiden olursa olsun diğer partilerin rakibidir. Ama bu partilerin ortak bir hedefi vardır, demokrasi gibi. Vatandaşlardan Hiç kimsenin aç kalmaması gibi. Eğer siz beğenmediğiniz bir partinin belediyesine kayyum atıyorsunuz. Peki vatandaş neden oy kullandı? Sandığı neden koydunuz? Hadi başkanı görevden aldınız, belediye meclisi var. Ben şu sözü defalarca kullandım, ülkede kimsenin can ve mal günveliği yok. Bunu ben deyince kızıyorlar. Kişi başı gelirin 70 bin dolar olduğu ülke (İskandinav ülkeleri) batmış ama bizde demokrasi kavramı gitmiş. Benim dediğim doğru kimse aksini söylemeyecek.”