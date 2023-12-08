Halkı aldatıyorlar

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim İsrail’e borcumuz yok” sözüne rağmen Türkiye’nin halen İsrail ile gemilerle ticaret yürüttüğünü söyleyerek, “Halkı aldatmaya yönelik propaganda yapıyor. Şu ana kadar hiçbir adım atılmadı. Ankara İsrail’e ambargoda liderlik etmeli” dedi.

Atatürk Havalimanı’nda Filistin mitingine katılan AK Partililer’in İsrail’le ticarete devam ettiğini hatırlatan Davutoğlu, “O şirketlere de söylüyorum, milletin kara listesi hükümetten daha ağırdır” ifadesini kullandı. VOA Türkçe’nin haberine göre Davutoğlu, “Kendi topraklarını korumak için direnen bir halktan daha güçlü ordu yoktur. Çünkü onlar yürekleriyle savaşırlar. Cumhurbaşkanı’na buradan çağrıda bulunuyorum; 29 Ekim’de gurur duyduğumuz o donanmayı ben Doğu Akdeniz’de görmek isterim. Mersin, İskenderun limanlarıyla İsrail arasında ticaret gemileri dolaşacağına bir süre donanmamız orada görülse. Bunu yapmıyorsanız ‘Bizim İsrail’e hiçbir borcumuz yok’ sözünün bir anlamı yoktur. Donanma gibi askeri tedbirlere de ihtiyaç yok eğer İsrail’e ders vermek istiyorsanız ‘Hava sahanı kapat, bütün ticari sevkiyatı durdur. Demir-çelik, yakıt, gıda sevkiyat anlaşmalarını iptal et. Mavi Marmara dosyasını tekrar aç” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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