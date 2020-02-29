Haluk Levent'ten sınırda bekleyen sığınmacılar için yardım çağrısı

AHBAP yardımlaşma derneğinin başkanı olan şarkıcı Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türk askerinin İdlib'de saldırıya uğramasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklaması sonrası sınır kapılarına giden sığınmacılar için yardım çağrısında bulundu.

Sınır kapıları önünde bekleyen sığınmacılar arasında çocukların da olduğunu hatırlatan Levent, başkanı olduğu AHBAP derneğinin üyelerine seslendi. Levent, "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap’lar sınıra!!! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" diye yazdı.

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.