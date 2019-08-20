Han Şeyhun'da bir kısım muhalifler geri çekiliyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinin güney kasabası Han Şeyhun'da, Suriye ordusunun yoğunlaşan kara ve hava operasyonlarının ardından muhalif örgütler bölgeden çekilmeye başladı.

Muhalifler, bölgede Suriye hükümeti güçleriyle günler süren yoğun çatışmaların ardından Han Şeyhun'dan çekildiklerini açıkladı. Muhaliflerin, komşu Hama bölgesinde de ellerinde tututukları son bölgeyi kaybettikleri haberleri geliyor. Bu bilgiler doğrulanırsa, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve hükümet güçlerinin ülkenin kuzeybatısında aylardır sürdürdükleri operasyonlarda en büyük kazanımlarını elde etmiş olacak. Çatışmalarda şu ana dek yüzlerce sivil hayatını kaybederken, yüzbinlercesi evlerinden oldu. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, cihatçı muhaliflerin gece yarısı ve Salı sabahına karşı Han Şeyhun ve çevresinden geri çekildiklerini ve bölgenin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini söyledi. BBC Türkçe

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