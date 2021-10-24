Hangi MB borçla rezerv tutabilir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) unutulmayan hocalarından emekli öğretim üyesi ve eski Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Cumhuriyet’e Merkez Bankası’nın mevcut durumunu değerlendirdi.

Kuruç, “Herkesin ağzında TCMB. Bizim City of London’umuz mu var ya da finans sektöründen rezerv mi bekleyelim? Ancak sanayi gelir yaratmıyor ki rezerv yaratsın. Kapitalizmin bir alışkanlığı var. Yararlandığı kurumları bir yandan yıpratır. Bunun son 10 yıllık sahnesinde TCMB var. Hangi merkez bankası swap’la borçlanarak rezerv tutabilir? Bu ne kadar sürebilir? Böyle merkez bankacılığı olur mu?” dedi.

Haber Merkezi